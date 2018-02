Snapchat continua il suo graduale rollout dell’app per iOS con interfaccia grafica rinnovata e nuove funzioni. Ecco le ultime novità integrate.

Una delle nuove funzioni è la classica “Non Disturbare“. L’utente può ora selezionare una persona o un gruppo su Snapchat e disattivare le notifiche per un certo periodo di tempo o in modo permanente, fino a nuova modifica dell’impostazione. La persona o il gruppo “silenziati” non riceveranno alcuna notifica.

Inoltre, l’azienda sta testando nuovi font che potranno essere usati dagli utenti nelle Storie, come quelli che ricordano una macchina da scrivere. Si potranno anche modificare le dimensioni delle singole lettere e i colori.

Le altre novità includono Bitmoji “deluxe”, immagini senza bordi e la possibilità di condividere storie su Facebook, Twitter e sul web.

Le novità saranno disponibili per tutti entro qualche settimana.