Cosa si può imparare dalle situazioni stressanti

C’è la paura di sempre ma quest’anno anche le continue incertezze sulle modalità di svolgimento dell’esame di maturità post Covid. E così, i ragazzi sono ancora più tesi, spesso insicuri e con un accumulo di stress legato anche alla pandemia e alla lunga quarantena che li ha privati del contatto con docenti e amici. A poco più di dieci giorni dall’inizio degli esami, urge qualche regola che possa metterli nelle condizioni migliori per sostenere al meglio la prova. Tra alimenti che favoriscono la concentrazione, snack energetici e tecniche anti-stress, ecco un vademecum per arrivare al meglio alla prova del 17 giugno.

Secondo uno studio condotto online su 1500 ragazzi alle prese con gli esami, oltre la metà degli studenti (54%) si dice preoccupata in vista della nuova maturità 2020 e in preda a stati di ansia (31%) e di stress (35%). “Gli studenti hanno vissuto quest’anno forti disagi, un’ansia legata al fatto che non si sapeva fino all’ultimo come fosse strutturato l’esame di Stato”, fa notare Annamaria Meterangelis, psicoterapeuta e docente presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa nel dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione. “Con l’aiuto dei docenti, questa esperienza può avere dei lati positivi quali ad esempio il fortificare i ragazzi nell’aver imparato a gestire gli imprevisti. Questa capacità è tipica degli sportivi, che sanno bene che per affrontare al meglio una gara devono essere preparati per ogni situazione, anche la più stressante e inaspettata. La consapevolezza di dover affrontare tutte queste difficoltà può essere utile ad acquisire resilienza che fortifica l’autostima”.

Prepararsi come a una gara

L’esame di maturità (ma anche quelli successivi) sono un impegno sia fisico che intellettivo per il corpo e la mente. Per questo una dieta equilibrata è fondamentale non solo per nutrire, ma anche per permettere una piena efficienza delle funzioni cerebrali necessarie per affrontare la prova evitando cali di tensione o problemi di salute per carenza di nutrienti. “Tutto il corpo – spiega Giacinto Miggiano, direttore del Centro di Ricerche in nutrizione umana dell’Università Cattolica S. Cuore – deve essere preparato come se si trattasse di una gara fisica ancora prima del fatidico giorno di inizio delle prove e per tutta la durata delle stesse”.

La prima colazione che accende il cervello

Molti studenti si alzano presto al mattino per sfruttare meglio la giornata e studiare a mente fresca. Anche per loro, però, la prima colazione è fondamentale e non va saltata. Quali sono gli alimenti ideali? “Latte, yogurt o una bevanda vegetale per assicurare il livello di calcio, vitamina D e proteine”, risponde Miggiano che aggiunge: “Servono anche cereali, meglio se integrali, e derivati come pane, fette biscottate, cornflakes, biscotti semplici. Poi un frutto, una spremuta o un centrifugato e un caffè o un thè. Chi preferisce il salato, insieme con il frutto può consumare un piccolo panino imbottito con bresaola o prosciutto o tonno o formaggio fresco”.

Caffè solo al mattino, frutta secca e cioccolato fondente come snack

E il caffè? Certo non può mancare nella colazione degli studenti perchè gli effetti della caffeina sul sistema nervoso tornano utili per sostenere tante ore di studio. Durante la giornata è invece meglio non abusare di caffè, per evitare peggioramenti di ansia, nervosismo e insonnia: gli esami mettono già abbastanza agitazione da soli senza bisogno di aggiungere ulteriori stimoli per il sistema nervoso. Durante le ore di studio, è possibile prepararsi spuntini con della frutta o delle spremute e centrifugati di frutta o verdura, un carico di energia grazie ai polifenoli che aiutano a rifornire il cervello dei principali nutrienti, soprattutto il glucosio. Tra i frutti più indicati la banana, ricca, tra le altre cose, di triptofano, amminoacido precursore della serotonina, il neurotrasmettitore della serenità. Va bene anche la frutta a guscio e i semi oleaginosi (mandorle, nocciole, noci, pinoli, semi di zucca ecc.), ricchi di proteine vegetali, grassi “buoni” della serie omega 3, vitamina E e magnesio e ulteriori micronutrienti. Se si ha voglia di dolce, sì a qualche quadratino di cioccolato fondente almeno all’85% di cacao, che apporta anch’esso triptofano, magnesio e antiossidanti.



Come evitare cali di zucchero e concentrazione

Il nostro cervello ha bisogno di tutti i nutrienti, alcuni dei quali, se in carenza, possono provocare una riduzione della performance scolastica. “Ad esempio – prosegue Miggiano – un’attenzione particolare va riservata ai carboidrati che devono essere somministrati in maniera attenta per evitare abbassamenti della glicemia. Inoltre, bisogna garantire un adeguato apporto di alcuni minerali (come il ferro, rame e zinco) o di alcune vitamine (del gruppo B) che consentono una piena efficienza delle cellule del nostro cervello”. Perciò, ogni giorno bisogna assicurarsi a tavola alimenti contenenti carboidrati (semplici e complessi), come i derivati dei cereali (pane, pasta, riso etc.). “L’uso generoso di frutta e verdura, soprattutto cruda – aggiunge l’esperto – permette poi di assicurare l’introito di minerali (come potassio, magnesio etc.), di vitamine (Vitamina C, acido folico) e di composti nutraceutici (antiossidanti, come i polifenoli) che svolgono azione antiossidante ed antinfiammatoria”. Vanno ridotti, invece, i cibi grassi che impegnano molto la digestione.

Idratazione e freschezza

A rendere più difficile la concentrazione c’è anche il caldo che tra l’altro rende tutti più fiacchi. “Bisogna prediligere i cibi freschi, per abbassare la temperatura del corpo. Per contrastare l’abbondante sudorazione, preferire alimenti ricchi di acqua e sali minerali, contenuti in grande quantità nella frutta, nella verdura e nei loro derivati come frullati, estratti, centrifugati e succhi di frutta”, suggerisce l’esperto. Per tutti è fondamentale bere un paio di litri di acqua al giorno per evitare la disidratazione che potrebbe incidere negativamente sulle performance scolastiche provocando un abbassamento della capacità di elaborazione del pensiero e mancanza di lucidità nel rispondere alle domande durante il colloquio orale. Bisogna, invece, limitare l’uso delle bevande alcoliche che oltre che essere ipercaloriche, rendono più impegnativo nell’individuo il processo necessario per la dispersione del calore corporeo.

Più concentrati e rilassati con un po’ di sport

Ma non c’è solo la dieta degli esami. A favorire la concentrazione e a ridurre lo stress può essere anche il movimento. Soprattutto dopo mesi di lockdown, i ragazzi hanno voglia e bisogno di muoversi. Fare una corsa al parco aiuta ad allentare la tensione e tornare a studiare più concentrati ed in forma di prima. Lo conferma anche uno studio dei dipartimenti di kinesiologia e di epidemiologia dell’Università del Tennessee e pubblicato sul Journal of sports medicine and physical fitness che ha misurato il rapporto tra rendimento dello studio e fitness fisico. In breve, i ricercatori hanno valutato i voti dei ragazzi, calcolato la quantità di grasso corporeo, la forza muscolare, la flessibilità e la resistenza e, sottoponendoli a corse in staffetta, flessioni ed esercizi vari, è emerso che gli studenti che avevano voti più alti erano anche quelli che più di tutti facevano fitness. Fare sport aiuta il corpo a produrre le endorfine, delle proteine rilasciate dopo uno sforzo fisico che aiutano ad aumentare il nostro livello di concentrazione.



A letto presto la sera prima

Il sonno ha un ruolo fondamentale per la memorizzazione delle informazioni. Numerose ricerche, infatti, hanno dimostrato la correlazione diretta fra la durata del sonno e la salute. Per esempio, con meno ore di sonno del necessario (almeno 7-8) calano rapidamente la memoria, la capacità di giudizio, l’apprendimento, la capacità di fare associazioni, la creatività e l’attenzione. Evitate caffè o pillole che vi tengono svegli per studiare di notte e anche le sigarette perché la nicotina riduce il sonno profondo.

Meglio non pianificare troppo

Certo non esiste nessun trucco che possa restituire ai maturandi di quest’anno le tipiche emozioni dell’ultimo anno delle superiori come i famosi cento giorni, le notti sui libri ma anche a farsi confidenze e poi i progetti per il dopo. Proprio la mancanza di tutti questi momenti fa crescere l’ansia e in alcuni fa perdere la motivazione a fare bene. Come ritrovare la concentrazione e un po’ di positività? “Quest’anno è bene studiare senza fare troppe strategie”, suggerisce Maria Beatrice Toro, psicoterapeuta esperta di Mindifulness e direttore didattico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale Scint di Roma. “Purtroppo, è una situazione inedita è un po’ è giusto prenderla così come viene. Inutile cercare di prevedere tutto nel dettaglio, stavolta è meglio stare sui libri con impegno, accettando la specialità di questo evento e avendo chiaro che sarete sempre ricordati come gli eroi che hanno vissuto la maturità nel 2020”.

Venti minuti di meditazione al giorno

Ma che fare quando la concentrazione se ne va? Un esercizio di meditazione alla portata di tutti: “Mettete un timer per un tempo di 5 o, massimo, 20 minuti”, spiega Toro che è anche autrice del libro appena arrivato in libreria ‘I 7 pilastri della mindfulness. La via per liberarsi dalla rabbia, stress e sofferenza interiore’ (Vallardi Editore). “Sedetevi comodi, ma non in modo esageratamente rilassato, cioè tenendo la schiena ben dritta e cercate meglio che potete di essere immobili. Portate l’attenzione al respiro, senza modificarlo. Seguite il suo ritmo naturale e cominciate a contare i respiri in questo modo: inspirazione 1, espirazione 1, inspirazione 2 espirazione 2 è così via. Quando vi distraete e perdete il conto ripartite da 1. Lo scopo non è arrivare a numeri alti, non è una gara con sé stessi: è un esercizio efficace per liberarsi dai pensieri inutili e scaricare la mente”.