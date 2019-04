ROMA – La mobilità alternativa e sostenibile non decolla, ci sono sempre più auto nelle città italiane, dove la circolazione dei veicoli privati è aumentata, tra il 2017 e il 2018, anche del 5 per cento, come a Torino. La fotografia del fallimento delle politiche ambientali per i trasporti la fornisce lo studio “Mobilitaria”, un quadro complessivo dell’andamento della qualità dell’aria e della mobilità urbana nelle principali 14 città italiane, realizzato da esperti del Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto sull’inquinamento atmosferico e da Kyoto club, gruppo mobilotà sostenibile.

Le città prese in esame sono state Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. Lo studio evidenzia che dopo anni di costante diminuzione, nel biennio 2017-2018 l’indice di motorizzazione di automobili ha ripreso a salire, sia nelle città che nelle aree metropolitane, e questo nonostante in alcuni centri presi in osservazione sia cresciuto l’uso del trasporto pubblico locale.

Il record di auto in rapporto agli abitanti

La zona urbana nella quale si è avuto il maggiore incremento è stata appunto Torino, con 674 veicoli ogni 1000 abitanti cioè il 5 per cento in più di auto rispetto al rapporto Mobilitaria pubblicato nel 2018. A seguire c’è Bologna con il 3 per cento in più, cioè 531 veicoli ogni 1000 abitanti. Da tenere in considerazione che nel numero di abitanti sono considerate persone di ogni età, per cui il rapporto numero di auto/per guidatore sarebbe ancora più alto.

Tuttavia, come detto, c’è chi ha privilegiato i mezzi pubblici, poiché gli utenti sono aumentati a Bologna (+18 per cento), Torino (+12 per cento) e Cagliari (+9 per cento), mentre la maglia nera spetta a Catania che registra un -10 per cento. Secondo lo studio, poi, la sharing mobility (cioè l’uso dei veicoli in affitto a ore) cresce a Milano, Torino Firenze, Roma, Palermo e Cagliari, sbarca a Bologna per la prima volta, ma nelle altre città non decolla. Questi dati dimostrano perciò che anche se si sceglie il mezzo pubblico, un tratto viene fatto con l’auto privata.

Nonostante per chi vive in città, almeno a quanto evidenzia il rapporto, l’auto sia ancora la prima opzione, la qualità dell’aria in alcune città è migliorata, grazie però soltanto al rinnovamento del parco dei mezzi pubblici e dei veicoli privati: in pratica, ci sono più auto ma quelle che girano sono meno inquinanti e alcune amministrazioni stanno dismettendo i bus a gasolio.



Milano capofila degli spostamenti green

La Capitale italiana della mobilità sostenibile? Secondo Mobilitaria è Milano. L’Osservatorio introduce il tasso di mobilità sostenibile, costruito sommando gli spostamenti a basso impatto (piedi, bici e Tpl) nelle aree urbane. Tale tasso è inferiore al 40% sia nella media delle città metropolitane, sia in quella nazionale. Ma l’area metropolitana di Milano mette a segno un tasso di poco inferiore al 50% (48,3%). Nella classifica delle città virtuose, subito dopo vengono Genova (46,7%), Venezia (46,4%) e Bari (44,1%). In fondo alla classifica Catania, Reggio Calabria e Messina.

Torino maglia nera per polveri sottili

A riprova, però, che non può esserci aria pulita se circolano più macchine, anche la maglia nera per le concentrazioni di polveri sottili è di Torino, che nel 2018 è al primo posto della classifica delle città per superamento dei limiti giornalieri. Con il capoluogo piemontese restano fuori legge Milano e Roma, dove tuttavia le politiche attuate dalle rispettive amministrazioni sono state assai diverse. Ancora una volta, è la prova che a cambiare deve essere la mentalità complessiva e l’offerta di mezzi alternativi anche a bus e metro. La classifica seguente mostra inoltre che anche dove c’è stata una diminuzione delle giornate in cui si sono superati i limiti di smog, su base annuale c’è ancora molto da fare.

I livelli di polveri sottili sono diminuiti soprattutto a Messina (-23 per cento), Cagliari (-21 per cento), Roma (-12 per cento), Torino (-12 per cento e Bologna (-11 per cento), mentre Reggio Calabria e Catania segnalano un aumento. Ma comunque rispetto ai limiti normativi le diminuzioni registrate non bastano: la legge dice che i giorni di superamento non dovrebbero essere più di 35 all’anno, ma Torino ha sforato nel 2018 ben 89 giorni, Milano 79, Venezia 63, Cagliari 49 e Napoli 40.



La sfida dell’ultimo miglio

Il rapporto Mobilitaria è stato presentato nella sede delle Ferrovie dello Stato. Durante gli interventi si è molto sottolineata la sfida della mobilità integrata. A questo proposito Orazio Iacono, ad e direttore generale di Trenitalia, ha osservato: “La mobilità integrata, sempre più connessa e sostenibile, è il tema trasversale al nostro piano di attività”. Iacono ha annunciato iniziative per integrare sempre meglio il trasporto ferroviario con quello urbano. L’obiettivo, si è detto da più parti, è portare gli utenti ad abbandonare l’auto per recarsi alla stazione o alla fermata della metro e fornire mezzi sostenibili per coprire “l’ultimo miglio”.