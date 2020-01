Particolato, un nemico per la salute

LO SMOG fa male, non è una novità. Ma i pericoli sono maggiori del previsto: le ricerche più recenti indicano infatti che l’potrebbero uccidere quasi nove milioni di persone ogni anno in tutto il mondo. Un costo in vite due volte superiore a quanto stimato in precedenza e dovuto in prima istanza a, prima causa di morte e disabilità legata alle polveri sottili presenti nell’aria delle grandi città. A confermarlo è una recente analisi pubblicata su Hematologica da tre esperti italiani, che fa il punto sugli effetti che ha l’inquinamento atmosferico sulla salute umana, sottolineando un altro problema più che mai attuale in questi giorni in cui lo smog assedia quasi tutte le grandi città della penisola: i limiti europei per la concentrazione di polveri sottili nell’aria sono insufficienti per proteggere la salute dei cittadini.

Nell’aria sono presenti moltissime sostanze potenzialmente tossiche. E di queste il particolato è sicuramente una delle più pericolose e diffuse, tanto da essere ormai considerato un indicatore fondamentale per valutare la salubrità dell’aria. Più sono piccole queste particelle, maggiori i rischi per la salute, perché le dimensioni ridotte permettono di arriva più in profondità nell’organismo: il Pm 2,5, cioè le particelle con dimensioni medie pari a 2,5 micrometri (o milionesimi di metro), sono per questo tra le più pericolose, perché riescono a insinuarsi in profondità negli alveoli polmonari, e a raggiungere addirittura il flusso sanguigno. Secondo l’Oms ogni anno i livelli eccessivi di Pm 2,5 provocano nel mondo circa 4 milioni di morti evitabili, legate principalmente a disturbi cardiovascolari. E secondo alcune ricerche più recenti, si tratta di un dato che sottostima fortemente il problema.



“Diversi lavori usciti negli ultimi due anni hanno rivisto al rialzo il numero di decessi causati dall’inquinamento atmosferico, arrivando a raddoppiare le stime precedenti dell’Oms”, spiega Pier Mannuccio Mannucci, professore di Medicina interna dell’università di Milano e uno dei tre autori della nuova ricerca. “Anche in Europa le morti attribuibili agli effetti dell’inquinamento sarebbero quasi il doppio di quanto ritenuto in precedenza. E non si tratta solamente di persone indebolite da malattie o dall’età. Quel che emerge ormai con chiarezza è che l’aria inquinata è causa di molte gravi patologie: tumori e problemi delle vie respiratorie, come è facile aspettarsi, ma anche, e soprattutto, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, come infarti e ictus”.



Rischi a breve e a lungo termine

Lo smog è quindi un nemico insidioso, capace di nuocere alla salute sia nel breve che nel lungo periodo. Dati americani rivelano ad esempio che per ogni 10 microgrammi per metro cubo di particolato in più presente nell’aria in un dato giorno, in quello seguente la mortalità generale aumenta dello 0,68%. Mentre ricerche simili svolte in Europa e in Italia parlano di uno 0,78% di mortalità in più per ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo. Al contempo, l’esposizione cronica all’aria inquinata è altrettanto, se non più, pericolosa per la salute. Uno studio del 2015 ha analizzato quanto impatta il particolato sulla mortalità generale nelle più popolose nazioni europee, stabilendo che per ogni 100mila abitanti in Germania si registrano ogni anno ben 154 morti premature causate dall’esposizione a livelli eccessivi di Pm 2,5, in Polonia 150 e in Italia, terza in questa triste classifica, ben 136.



Anche sui meccanismi per cui le polveri fini compromettono la salute cardiovascolare, ormai, non rimangono molti dubbi. “Queste particelle sono come spugne, che si impregnano di sostanze dannose, in particolare metalli tossici come il nichel o il cromo, e li trasportano nell’organismo, dove attivano il sistema infiammatorio”, spiega Mannucci. “Arrivate negli organi, e in particolare nel sangue, le polveri provocano quindi stress ossidativo e ipercoagulazione, aumentando le probabilità di infarti ed ictus, e la frequenza di aritmie cardiache”. I pericoli – sottolinea l’esperto – riguardano un po’ tutti, ma sono ancor più gravi per le categorie a rischio: anziani, malati, donne incinte e bambini. E possono avere anche effetti meno visibili, subdoli, ma non meno drammatici: i parti in aree inquinate tendono ad esempio a risultare in neonati con un minore peso corporeo, e i bambini che crescono in zone con poco verde, e quindi una peggiore qualità dell’aria, hanno in media un quoziente intellettivo più basso rispetto a quelli che vivono in campagna in zone con molto verde urbano.



La normativa

Stabilito che il particolato ha gravi effetti sulla salute, la domanda è scontata: a che concentrazioni iniziano i pericoli? Rispondere non è facile, ma quel che è certo – assicura Mannucci – è che i livelli a cui siamo esposti nelle grandi città italiane sono già troppo elevati: le soglie di tolleranza stabilite in sede europea, infatti, sono estremamente generose. “L’Oms ha elaborato delle linee guida sulla qualità dell’aria, che suggeriscono una soglia basata sui livelli per cui non sembrano esistere rischi per la salute”, spiega Mannucci. “Parlando di Pm 2,5, l’Oms indica un limite di 10 microgrammi per metro cubo come media annuale, mentre quella europea è ancora fissa a 25 microgrammi per metro cubo. Le soglie che ci siamo dati in Italia e in Europa sono quindi quasi due volte superiori a quelle consigliabili dalle ricerche disponibili. E nonostante questo, continuiamo a sforarle continuamente”.



Discorso a parte, e ancor più complesso, per le cosiddette polveri ultra-fini, cioè il particolato con dimensioni medie inferiori a 0,1 micrometri. Particelle talmente infinitesime da poter penetrare all’interno delle cellule, e capaci di raggiungere il cervello direttamente dal naso. Secondo gli esperti si tratta della forma più pericolosa di inquinanti atmosferici. Eppure, le norme europee e italiane non hanno ancora fissato un limite per i livelli di polveri ultra-sottili. Ed è ormai noto che i motori a diesel più moderni, e quindi teoricamente meno inquinanti, ne producono in realtà quantità anche superiori rispetto ai modelli più datati.