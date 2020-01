Visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento” nell’aria, è stata disposta per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL “Fascia Verde”: previsto lo stop dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 delle auto diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”.

Per il sesto giorno consecutivo i livelli di concentrazione delle polveri sottili a Roma sono superiori alla norma, cala però il numero delle centraline con rilevazioni sopra i livelli di guardia. I dati di Arpa Lazio riferiti a ieri riportano uno sforamento in 4 centraline su 13 del valore massimo tollerato di Pm10 nell’aria, fissato alla quota di 50 microgrammi per metro cubo per evitare possibili rischi per la salute. Oltre i limiti i valori segnati a Preneste (56), Magna Grecia (55), Cinecitta’ (62) e Tiburtina (68). A Bufalotta invece il valore si é fermato a 50, appena dentro il limite.

Fascia Verde, domani dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 stop alle auto diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6” — Roma Mobilità (@romamobilita) January 13, 2020

Visto il persistere degli elevati livelli di inquinamento da Pm10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, spiega il Campidoglio, è stata disposta la limitazione alla circolazione veicolare privata per tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza sindacale stabilisce la limitazione della circolazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”. Il provvedimento stabilisce anche dalle ore 7.30 alle 20.30 la limitazione della circolazione veicolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2.





