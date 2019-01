SECONDO un’indagine del Consumer Council di Hong Kong, che d’altronde si allinea a una serie di studi degli anni passati, non ci sarebbe troppo da fidarsi di smartwatch e smartband. Dopo aver testato venti diversi modelli dai più diversi brand e dal costo più diverso – dai 30 ai 750 dollari – l’organizzazione avrebbe infatti scoperto una netta differenza di qualità e lettura dei dati fra i vari gadget.



Non solo. Il conteggio dei passi, dei chilometri percorsi (o corsi) e delle calorie bruciate, stando al Consumer Council, erano infatti inaccurati: “I risultati mostrano che le differenze fra gli smartwatch e i braccialetti e strumenti professionali possono essere elevate – ha spiegato Clement Chan Kam-wing, componente della locale organizzazione dei consumatori.



In particolare, alcuni fattori come il modo in cui il dispositivo viene indossato – per esempio se è troppo stretto intorno al polso – possono influenzare l’accuratezza delle rilevazioni. Secondo Chan dovremmo utilizzare questi gadget “solo per farci un’idea” dei passi, dei consumi e delle distanze percorse. Una posizione certo molto critica rispetto alle aziende che invece, nel settore, investono da molti anni.



Il modello più costoso si è per giunta rivelato il peggiore in termini di conteggio dei passi, con una discrepanza del 49% rispetto a strumenti professionali. Al contrario, le misurazioni per la corsa si sono rivelate più precise, con quattro modelli che si sono discostati di meno dello 0,5% da quelli professionali. Dunque, almeno per la corsa, ci si può fidare.



Solo cinque modelli testati hanno fatto segnare discrepanze minori del 10% su entrambi i fronti. Male, invece, nel caso delle calorie bruciate nel corso dell’esercizio (con differenze dell’88%). In generale, la tendenza che sembra essere uscita dall’indagine è che le distanze vengono sottostimate mentre le calorie bruciate eccessivamente conteggiate.



Fra i migliori modelli, combinando tutti i fattori, ci sono gli Apple Watch, con un punteggio di 4,5/5, seguiti dai modelli di Samsung e quelli di Garmin e Fitbit con 4 punti su 5. Male Casio e MyKronoz che sarebbero intorno a 3 punti.

Fonte