Caratteristiche principali:

Design All-screen

Display da 5.5″ SHARP FHD

Rapporto screen-to-body 90%

SoC MT6750T 1.5Ghz 8-core

3GB RAM / 32GB ROM

Doppia fotocamera posteriore OV 13MP+2MP

Fotocamera anteriore OV 13MP

Uscita audio digitale USB Type-C

Rete CAT 6 /4G

Sensore di impronte anteriore – sblocco in 0.1S

Batteria LG da 3000 mAh con supporto Quick Charge

Sistema operativo Android 7.0.

Compreso nella scatola:

Caricabatterie veloce

Cavo USB-C

Cover

Pellicola

Graffetta rimuovi sim

Manuale istuzione

【Design All-screen】 Pannello frontale da 5.5 pollici in grado di occupare il 90%, della superficie frontale e con una leggera curcavura 2.5D sui bordi. Si tratta di un display Sharp con una risoluzione Full HD 1920 x 1080 e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 4.

【RAM da 3 GB e 32 GB ROM】L’espansione di 32 GB, fino a un processore da 1,5 GHz MTK6750T, è possibile bloccare e gestire più APP sullo sfondo contemporaneamente, velocità di navigazione veloce.

【Fotocamera da 13MP + 2MP + 13MP】Una doppia fotocamera da 13MP + 2MP. Fotocamera frontale da 13.0MP ed in grado di offrire selfie di qualità grazie anche ad alcune ottimizzazioni software specifiche.

【Batteria LG 3000mAh】Supporto alla ricarica rapida. Non manca il connettore USB Type-C, l’ingresso da 3.5mm per le cuffie e 0.1s scanner frontale delle impronte digitali.

【Android 7.0, Rete CAT 6 /4G】LTE Cat.6 fino a 300Mbps e con le bande FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20.