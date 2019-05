NON avere nulla da fare, guardarsi intorno, indugiare un secondo. E subito prendere in mano il cellulare. Un gesto spontaneo e immediato, che interrompe questi spazi vuoti e fornisce in qualsiasi momento della giornata un intrattenimento istantaneo, con chat, applicazioni, giochi e messaggi. Uno studio condotto dall’Università di Washington mette in evidenza come la noia e il senso di vuoto siano dei vere e proprie molle che ci spingono a utilizzare lo smartphone, fino a farlo diventare un compagno che non ci lascia mai. E questo uso ripetuto e prolungato può diventare compulsivo. Per questo, i ricercatori hanno cercato di fotografare in quali momenti cerchiamo più spesso il cellulare o altri dispositivi e cosa invece ci aiuta a staccarci dallo schermo. I risultati sono stati presentati alla

L’innesco e il disinnesco

In base ai risultati, l’utilizzo compulsivo è spesso innescato da momenti in cui non c’è nulla da fare, come quando si attende una persona oppure quando stiamo svolgendo un compito considerato ripetitivo e noioso. Ma anche l’attesa di un messaggio o di una risposta ci induce a giocherellare col cellulare invece che svolgere altre attività. Inoltre, in situazioni sociali complesse, come quelle in cui si prova imbarazzo di fronte agli altri, preferiamo intrattenerci con le app piuttosto che affrontare una conversazione.

In base alle risposte dei partecipanti, a interrompere questo circolo vizioso sono gli appuntamenti o le attività che si è chiamati a svolgere, ma anche il fatto di rendersi conto di aver trascorso troppo tempo sul cellulare. E così passano mezz’ore.

Perché lo smartphone è così attraente

La possibilità di chattare, di interagire sui social e di cercare informazioni su internet sono vere e proprie calamite per la nostra attenzione. E a volte sono molto forti, un po’ come il canto delle sirene per Ulisse. Ma in questo caso si rischiano vere e proprie dipendenze e atteggiamenti compulsivi. “La messaggistica istantanea e i social permettono di avere in qualsiasi momento una comunicazione immediata”, commenta Ilaria Cataldo, dottoranda in Psicologia e Scienze cognitive presso l’Università degli Studi di Trento, non coinvolta nello studio, “e forniscono l’opportunità di interagire in maniera più rapida e semplice, anche se meno diretta e completa”.

Come staccarci dal cellulare

I ricercatori dell’Università di Washington hanno chiesto ai partecipanti dello studio di pensare a soluzioni che possano ridurre il tempo trascorso davanti a cellulari e altri dispositivi digitali. Un’ipotesi avanzata è quella di inserire meccanismi di blocco che impediscano temporaneamente di utilizzare lo smartphone, un po’ come se spegnessimo il cellulare. Tuttavia c’è ambivalenza da parte dei partecipanti, che, una volta interpellati sul fatto concreto di concretizzare questa soluzione, hanno dichiarato di non percepire il loro comportamento in maniera così negativa da dover ricorrere a questo stratagemma. L’idea degli autori, quindi, è quella di sviluppare sistemi che possano promuovere un uso consapevole delle app da parte degli utenti.

Il problema è che a nostra attenzione è costantemente richiamata da notifiche , luminose o sonore, provenienti dalle varie applicazioni, che spesso ci distolgono dai compiti che stavamo svolgendo oppure risucchiano il tempo che avremmo potuto dedicare ad incontri dal vivo o altri passatempi. “Un primo passo utile per non venire continuamente distratti da questi segnali consiste nel silenziare le notifiche delle varie app”, prosegue Cataldo. “Mentre per evitare di trascorrere davanti allo schermo anche i momenti di pausa è bene non tenere con sé il cellulare quando si è a tavola, quando si svolgono attività sportive o ricreative e quando si ha una conversazione con qualcuno”.

Per trovare soluzioni efficaci è importante anche comprendere quali fattori genetici e ambientali contribuiscano allo sviluppo di determinate abitudini legate all’uso dei dispositivi. “In tal senso, uno studio che stiamo conducendo sotto la guida del professor Gianluca Esposito e in collaborazione con il gruppo Mobs della Fondazione Bruno Kessler – aggiunge Cataldo – mira ad approfondire il ruolo di alcuni geni, in particolare quelli del recettore dell’ossitocina, insieme ad elementi legati alle esperienze dell’individuo nella prima infanzia, nelle diverse modalità di utilizzo dei social network. In questo modo in futuro si potrebbe capire meglio come agire per guidare l’utente verso un uso ancora più consapevole”.





