Il 2020 è arrivato con diverse novità per esercenti e consumatori. La prima, prevista dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, prevede che dal 1° luglio 2020 il POS diventi obbligatorio per tutti coloro che vendono beni, servizi, prestazioni (commercianti, esercenti, liberi professionisti), in modo da favorire i pagamenti elettronici. La seconda, è il bonus sui pagamenti che saranno effettuati proprio tramite terminale POS, attraverso un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni applicate sui pagamenti elettronici. Ne beneficeranno soprattutto le piccole e medie imprese, che magari considerano oneroso mettersi in regola con l’obbligo POS. Ma i fatti smentiscono questa opinione: i costi per la gestione di uno Smart POS di ultima generazione sono ormai molto contenuti e possono essere appunto compensati dal recupero fiscale e non solo. Perché i device di ultima generazione permettono all’esercente di avere a disposizione, in un’unica soluzione semplice da usare, le funzioni di cassa, di POS e di gestione della contabilità. Vediamo dunque, le opportunità offerte da questa nuova misura.

