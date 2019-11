“Troppe esultanze, troppe urla, troppo di parte”. Lele Adani nel mirino dei social per una telecronaca giudicata fin troppo esuberante. Sotto la lente del web finisce infatti il commento di ieri sera al match di Champions Slavia Praga-Inter, terminato 3-1 per i nerazzurri: secondo gli utenti che da ore stanno bersagliando su Twitter il telecronista Sky, Adani avrebbe infatti “esagerato”, comportandosi come un “tifoso esagitato dell’Inter” e “non come un vero professionista”. Una cronaca sportiva in diretta “davvero di bassissimo livello”, lamentano, ravvisando ironicamente nella rete “un clone di Inter Channel” per una sera.

