Slash parla del possibile nuovo album dei Guns N’ Roses, sui cui non vi sarebbero certezze.

Slash ha parlato del futuro dei Guns N’ Roses e ha rivelato che i cambiamenti in campo musicale influenzano anche il modo in cui si pubblicano nuovi lavori discografici.

Questo, inoltre, ha causato un ritardo anche del lancio del nuovo album della band, che arriverebbe dopo oltre un decennio. Il leggendario chitarrista ha parlato a una convention musicale durante il fine settimana, dicendo a Guitar.com che “stanno succedendo cose” per quanto riguarda un nuovo LP “ma non ci sono dettagli specifici“. Ha continuato: “Più di ogni altra cosa, è a causa della natura del settore in questo momento“.

Guns ‘N Roses, Slash parla del nuovo album

I Guns ‘N Roses starebbero lavorando su del materiale che potrebbe comporre il nuovo album, ma la band sta ancora determinando il modo in cui rilasciare i frutti del proprio lavoro.

È passato più di un decennio dall’ultimo album in studio dei GnR, e l’industria è cambiata molto negli anni successivi.

Nonostante sia stato prolifico come artista solista durante i suoi 20 anni di separazione da GnR, Slash ha detto a Guitar.com che la band sta ancora elaborando la nuova industria musicale:

“Non c’è stata una risposta definitiva su nulla, e mi limiterò a questo. Le cose stanno accadendo, ma non ci sono dettagli. Più di ogni altra cosa, è proprio a causa della natura del settore in questo momento. […] Voglio dire, c’è materiale, c’è registrazione, ma non siamo davvero sicuri di quello che stiamo facendo“.

La riluttanza della band a tornare in pista, nelle nuove classifiche musicali, è comprensibile, d’altronde. Parte del dibattito intra-band riguarda la questione del pubblicare un album alla vecchia maniera o di abbracciare pienamente il modello di streaming dei giorni nostri.

Il video di Sweet Child O’Mine:

Guns N Roses, il nuovo album si adatterà allo streaming?

Slash ha già espresso il suo sostegno al modello di album, raccontando a Eddie Trunk la scorsa estate che preferisce un long player agli EP o ai singoli.

La controparte di Slash, il chitarrista dei GnR, Richard Fortus, ha spiegato di recente che la band sta lavorando da un pezzo per fare nuove canzoni e ha aggiunto che spera che arrivi qualcosa di nuovo quest’anno.

I Guns N ‘Roses si esibiranno dal vivo – in questo 2020 – a partire dalla fine del mese di gennaio, al Bud Light Super Bowl Music Festival di Miami.