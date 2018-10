UNA MALATTIA neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale, responsabili del movimento di tutta la muscolatura volontaria. Pian piano il paziente perde la funzione motoria e arriva alla paralisi completa. In molti casi, anche la voce è colpita e il paziente ha un solo modo di comunicare con il mondo: gli occhi. È questo quello che succede alle persone affette da Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. E, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Vista che ricorre l’11 ottobre, il Centro Clinico NeMO, centro multidisciplinare per il trattamento delle malattie neuromuscolari, presenta il nuovo servizio di analisi della visione per i pazienti che convivono con queste patologie, in particolare con la Sla. Obiettivo? Cercare di garantire la migliore qualità di vita possibile ai pazienti e, nello stesso tempo, raccogliere informazioni preziose sulla patologia, per lavorare su nuove possibilità di cura.

• IL CENTRO CLINICO NEMO

Il NeuroMuscular Omnicentre (NeMO) è un centro clinico ad alta specializzazione, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le distrofie muscolari e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). Si tratta di patologie altamente invalidanti con un grave impatto sociale, che attualmente interessano circa 40.000 persone in tutto il Paese. Il Centro Clinico NeMO ha quattro sedi sul territorio nazionale: Milano, Roma, Messina e Arenzano (Genova).