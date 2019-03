Fra le sue vittime illustri figurano da Stefano Borgonovo a Gianluca Signorini, e molti altri. In comune: un posto d’onore nelle collezioni di figurine, una vita dedicata al pallone su e giù per il rettangolo di gioco, e una morte prematura stroncati da una malattia crudele, la Sla. Per anni è stata chiamata proprio per questo la ‘malattia dei calciatori‘. Ma l’eventuale legame è sempre rimasto avvolto nel mistero e si è rimasti fermi a quella che viene definita una diffusa convinzione. Convinzione confermata ora da un nuovo approfondito studio epidemiologico targato Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano: nel calcio professionistico ci si ammala di più e molto prima. E in Serie A il rischio sale di 6 volte.

