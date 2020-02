Skunk Anansie

Dopo aver celebrato i 25 anni di carriera nel 2019, gli inglesi Skunk Anansie annunciano il ritorno on the road!

Due gli appuntamenti italiani il 15 e 16 novembre al Fabrique di Milano!

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì del 21 febbraio ⬇️

