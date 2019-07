Skunk Anansie, What You Do for Love: il nuovo singolo della band di Skin, uno dei gruppi rock più amati anche nel nostro paese.

Un po’ a sorpresa, gli Skunk Anansie hanno fatto un bel regalo in questa estate a tutti i loro fan: un nuovo singolo inedito. S’intitola What You Do for Love, ed è il primo inedito del gruppo a tre anni da Anarchytecture.

Nel corso del 2019 la band di Skin aveva già lanciato un nuovo lavoro, un disco live per celebrare i 25 anni di carriera. Ecco tutte le informazioni su questa canzone del gruppo di Because of You.

Skunk Anansie, What You Do for Love: il video

Nel parlare del nuovo singolo, Skin ha raccontato che scrivere canzoni politiche è la cosa più difficile, e non a caso tutti cercano sempre di evitarle. Il rischio è infatti di cadere in cliché, di non essere sinceri, quando invece dovrebbero essere le più oneste di tutte, quasi istantanee.

Ma stavolta la rabbia era talmente tanta che la cantautrice si è voluta cimentare con questo tema, visto che tutti sembrano ultimamente compiere d’atti d’odio solo per amore. Una cosa che lei non riesce a comprendere.

Di seguito l’audio di What You Do for Love:

Skunk Anansie tour 2019: i concerti in Italia

Il gruppo della carismatica e talentuosa Skin, da anni molto amato in Italia nonostante sia prevalentemente rock e alternative rock, sonorità che raramente amate dal nostro ambiente mainstream, è in questa estate protagonista di una breve ma intensa tournée nella penisola.

La prima data è stata quella del 4 luglio allo Stupinigi Sonic Park. Una data in cui è stata presentata per la prima volta dal vivo What You Do for Love. Questo il resto del calendario:

5 luglio al Bologna Sonic Park di Bologna

7 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (Milano)

8 luglio al Rock in Roma di Roma

9 luglio all’Arena Flegrea di Napoli

10 luglio alla Scalinata dela Cattedrale di Noto (Siracusa)