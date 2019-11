Niente da fare per chi voleva una squalifica del rapper Skioffi dopo aver scoperto alcuni testi scritti in passato da lui (del calibro di «Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi» e «Non parlare brutta cagna»), dato che nella puntata di Amici 19 andata in onda oggi ha ottenuto ufficialmente la maglia.

Skioffi è ufficialmente uno degli allievi di #Amici19! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/R3Mzmi9Gyp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 23, 2019

Il rapper è quindi uno degli alunni della diciannovesima edizione, anche se non tutto il pubblico ha reagito bene.

Skioffi, la risposta alle polemiche del 2017

«Per quale motivo un artista di fama mondiale di nome Tarantino può uccidere donne nei film, sparargli alle gambe e lasciarle per terra? Perché lui sì e io no?». Dopo il suo appello una decina di adolescenti mi ha contattata su Instagram per difendere i testi del loro beniamino, accusandomi di essere «una testa di cazzo» e di «non avere nemmeno un neurone funzionante» e spiegandomi di non aver capito che la ragazza del video Yolandi non viene uccisa così a caso, viene uccisa perché ha tradito. Per finire, uno di loro ha invitato tutti i fan di Skioffi ad attaccarmi in quanto autrice del pezzo con l’hashtag #Nontoccateskioffim****a”.

E’ stato giusto secondo voi far entrare Skioffi ad Amici 19?