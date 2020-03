– L’Italia dello skeleton scrive la storia ad Altenberg. Nella città tedesca, infatti, arriva la prima medaglia di sempre per gli azzurri in una manifestazione iridata dedicata ai senior. Merito di Valentina Margaglio e Mattia Gaspari, capaci di conquistare un prestigioso bronzo nella Mixed Team, al termine di due manche condotte senza grandi sbavature.Decisiva per salire sul terzo gradino del podio si rivela la prima run, dove l’equipaggio azzurro fa segnare il terzo miglior tempo assoluto. Il risultato del duo italiano testimonia anche la grande crescita di tutto il team guidato dal direttore tecnico Maurizio Oioli. Prima di oggi solo Nino Bibbia, oro ai Giochi olimpici invernali di Saint Moritz nel 1948, e Mattia Gaspari, bronzo ai Mondiali juniores di Winterberg nel 2016, erano riusciti a portare a casa una medaglia.

La Germania si conferma padrona assoluta vincendo anche il terzo oro della rassegna con la coppia Loelling/Gassner: bruciato l’equipaggio canadese per un solo centesimo. Gli altri azzurri al via, ossia Alessia Crippa ed Amedeo Bagnis, non riescono ad andare oltre il 14esimo posto a 2″87 dai leader.