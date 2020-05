La quarta stagione di Skam Italia, remake della pluripremiata serie originale norvegese, da domani sarà disponibile su Netflix.

Per averla noi fan abbiamo molto faticato e il popolo del web lo sa bene: son passati mesi di incertezza (rinnoverà? avremo la quarta stagione? che fine faranno i nostri beniamini?) ed alla fine la ce l’abbiamo fatta. Il quarto capitolo incentrato su Sana sarà realtà.

Inutile dire, però, che tutti aspettiamo a gloria il ritorno su piccolo schermo del mago dell’amore Giovanni Garau, interpretato dall’attore romano Ludovico Tersigni, classe 1995.

Avevo già accennato in questo precedente articolo alla sua parentela famosa (chi è affezionato al programma di La7 Propaganda conoscerà Diego Bianchi, zio di Ludovico) ma sapete proprio tutto tutto? Non ne sono così sicuro, per questo motivo ho raccolto in un unico articolo tutti i progetti che finora ha fatto.

Il debutto di Ludovico Tersigni è ad opera proprio di suo zio in quella che è a tutti gli effetti una vera e propria collaborazione familiare: il film, scritto e diretto da Diego Bianchi, Arance e Martello.

Altro interessante progetto è stato SLAM, tutto per una ragazza, un film leggero ma al tempo stesso con ottimi spunti di riflessione, con Luca Marinelli e Jasmine Trinca. Il film è disponibile nel catalogo di Netflix. Ludovico è il protagonista e – proprio come in Skam – fa letteralmente di tutto per la ragazza di cui è innamorato.

Ludovico Tersigni ha poi preso parte a un cortometraggio più serio dal titolo Aggrappati a Me; e per il pubblico un po’ più acuto invece non sarà di certo passato inosservato nella serie tv Tutto Può Succedere, anche questo un remake di una serie americana. Il suo personaggio, Stefano, è un ragazzo complessato ma dal cuore d’oro, che ha una storia d’amore prima con Ambra (Matilda De Angelis, protagonista della web serie LGBT con Federico Cesari) e poi si innamora definitivamente di Federica (Benedetta Porcaroli, protagonista della serie Baby).

Ma non solo di film si è occupato: ha realizzato anche un videoclip musicale e si è prestato per un cameo con suo zio Zoro su La7.

Ovviamente menzione importantissima Summertime di Netflix.

Mi raccomando: alt er love, sempre.

