Oggi è finalmente disponibile sulla piattaforma Netflix la quarta stagione di Skam Italia e se ieri mi sono concentrato sul ‘mago dell’amore’ Giovanni Garau (e quindi sulla carriera di Ludovico Tersigni) oggi è il turno di un altro membro della boy squad che ha conquistato i fan con battute pungenti ed iconiche, e per dirla come la direbbe lui, sarebbe stato ‘no scandalo zì non parlare di Francesco Centorame.

Orgogliosamente abruzzese, classe 1996 e trasferitosi a Roma per lavoro, Francesco in un incontro con i fan ha dichiarato che la partecipazione al progetto Skam Italia è stata per lui salvifica e benefica, non avendo avuto la possibilità di vivere pienamente l’adolescenza. Per questo motivo interpretare il personaggio di Elia Santini gli ha permesso di fare un tuffo nel passato e vivere con la spensieratezza dei 18 anni.

Francesco è un ragazzo che tiene molto alla sua vita privata, di cui sappiamo solo ciò che mostra tramite il profilo Instagram.

Il debutto al grande pubblico è dovuto proprio a Skam Italia, nonostante avesse preso parte a piccoli progetti, in particolare a un video musicale di Giulia Pellegrini, Come una Fenice, nel quale interpreta un ragazzo oppresso, ferito dal fidanzato e per questo a pezzi ma che, proprio come il titolo della canzone, riuscirà a rialzarsi come una fenice ed esser felice.

Al cinema invece Francesco Centorame ottiene molta visibilità nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, dove interpreta l’adolescente Giulio e la sua vita negli anni ‘80; Giulio adulto è infatti interpretato da Pierfrancesco Favino e proprio con quest’ultimo Francesco è salito sul palco dell’Ariston durante l’edizione di Sanremo 2020 per presentare il film, insieme agli altri tre ragazzi e alle loro versioni adulte (insieme a Favino c’è infatti Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti)

Per restare in tema Sanremo, ultimamente Francesco Centorame è apparso anche nella pubblicità della Wind con Fiorello.

Francesco Centorame in Skam Italia è Elia

Se nella serie originale di Skam il personaggio di Magnus, quindi Elia, aveva molto poco spazio e visibilità, di certo non è così per Francesco. Già nella prima stagione, infatti, si era fatto notare, ma è stato nella seconda che ha definitivamente bucato lo schermo e fatto affezionare il nutrito pubblico italiano: amico leale di Martino (Federico Cesari) e spalla destra di Giovanni (Ludovico Tersigni) Elia Santini con le sue graffianti battute e con il suo carattere ha rapito tutti, al punto tale che in molti sperano in una quinta stagione inedita proprio su di lui (il progetto non sarebbe nuovo, il remake francese è infatti andato oltre le convenzionali e originali 4 stagioni per raccontare di più la vita e le peripezie dei ragazzi).

Chissà se la quinta stagione di Skam Italia avrà come protagonista proprio lui. A voi piacerebbe?

Questo articolo è stato scritto da Benedetta Stangoni.