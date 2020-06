A Ludovico Tersigni di Skam Italia piace Ludovica Martino?

Il dubbio è sorto ad alcuni fan della serie dopo aver visto un video realizzato da Netflix in cui il cast – in perfetta modalità lockdown – ha commentato da casa propria (in diretta con tutti gli altri) alcune scene della quarta stagione.

Arrivati alla scena finale in cui si vede il personaggio di Giovanni (interpretato da Ludovico Tersigni) dire a Canegallo di “mettersi in fila” se vuole riconquistare Eva (interpretata da Ludovica Martino), quest’ultima ha commentato:

“Questa è la battuta della vita, è la mia battuta preferita in quattro stagioni una roba che dici ‘ma perché non ho un fidanzato così?’“.

Una battuta a cui Ludovico Tersigni ha risposto:

“Potresti Ludo”.

Scatenando i fan.

Effettivamente in che senso Ludovica Martino “potrebbe” avere un fidanzato come Giovanni di Skam Italia che dica ai suoi rivali in amore di “mettersi in fila”? Per caso Ludovico Tersigni ha una cotta per lei?

Parliamo di Ludovica che dice “perché non ho un fidanzato così” riferito a Giovanni e Ludovico risponde “potresti”??? Ue mi parte la ship eh #SkamItalia — (@ultimvpiper) May 28, 2020

“perché non ho un fidanzato così?”

“potresti, ludo”

S C U S A T E #skamitalia pic.twitter.com/FNhpBCaQQY — vale 🌸 (@_valslife) May 28, 2020

Ecco il video completo: