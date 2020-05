Fra qualche giorno, più precisamente questo venerdì (15 maggio), Skam Italia tornerà con la quarta stagione in esclusiva su Netflix, che per fortuna ha acquistato i diritti per produrre il nuovo capitolo.

La storia di questa serie tv è di fatto molto complicata dato che le prime due stagioni, prodotte da Tim Vision, erano state caricate gratuitamente sul sito ufficiale di Skam Italia e disponibili a tutti con tanto di clip giornaliere, chat di WhatsApp e chi più ne ha più ne metta.

Dopo l’enorme successo della seconda stagione tutta incentrata sulla storia d’amore fra Martino Rametta e Niccolò Fares, Tim Vision ha avuto la geniale idea (!!) di chiudere il sito ufficiale di Skam Italia e di trasmettere la terza stagione solo in esclusiva sul portale Tim Vision. Che è a pagamento.

Il web è insorto, ha gridato al boicottaggio e Tim Vision si è preso così tanta mer*a dai fan di Skam Italia che al termine della terza stagione ha annunciato la chiusura, mandando nuovamente in crisi i fan. Per fortuna dopo pochi mesi c’ha pensato Netflix a salvare le sorti di questo progetto acquistandone i diritti e realizzandone la quarta stagione, che vedrà come protagonista Sana Allagui.

Skam Italia, il riassunto di Filippo Sava

In attesa della quarta stagione, i canali social di Netflix hanno affidato a Filippo Sava (interpretato da Pietro Turano) il riassunto delle puntate precedenti, per quel che è a tutti gli effetti una genialata.

Dopo Eva, Martino, Eleonora e Sana tutti noi abbiamo bisogno di una stagione incentrata su Filippo.

Netflix, non deluderci.