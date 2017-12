E’ esistito il “Sistema Sesto”, ma non ci sono prove che si trattasse di un sistema corruttivo. Nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Appello aveva assolto, lo scorso 28 settembre, l’ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, viene confermato la tesi assolutoria fatta propria già dal giudice di primo grado. Insieme all’ex politico del Pd, erano stati assolti anche gli altri otto imputati tra cui l’architetto Renato Sarno, l’ex segretario generale della Provincia di Milano Antonino Princiotta, l’ex manager del gruppo Gavio Bruno Binasco, l’ex ad di Milano Serravalle Massimo Di Marco, l’imprenditore Piero Di Caterina, oltre alla società Codelfa.

Per i giudici, da un lato c’è il “mancato assoluto riscontro, in termini probatori” dei presunti episodi di corruzione, dall’altro si ritiene che l’imprenditore Piero Di Caterina, il “grande accusatore” del “Sistema Sesto”, “sia parzialmente attendibile quantomeno rispetto al fatto di aver finanziato i politici e amministratori sestesi (tra i quali lo stesso Penati o il partito a lui riferibile) sin dagli anni 1993-94, quando si trasferì con le sue imprese” nella cittadina alle porte di Milano. Allora Di Caterina, prosegue la Corte, “si rese conto che, per essere preso in considerazione o partecipare a negoziazioni” (…) doveva ‘ungere’ gli enti pubblici. Anche in questo contesto, “non risulta (…) che le condotte attribuite agli imputati possano oggettivamente qualificarsi come atti contrari ai doveri di ufficio”. Anche sui finanziamenti incassati dall’associazione “Fare Metropoli”, riconducibile a Penati, i giudici hanno ribadito che non esiste alcun illecito.

La Corte, nelle sue motivazioni, ha affermato che “certamente Di Caterina finanziò la politica sestese sin dal 1993”, come lui stesso ha sostenuto, ma “al di là della intrinseca inaffidabilità e divergenza delle dichiarazioni” rese da lui, dalla sua ex segretaria convocata come testimone e dall’altro grande accusatore, l’imprenditore Giuseppe Pasini, “quel che conta (…) è il loro mancato assoluto riscontro in termini probatori”. Non solo Di Caterina “ha più volte ribadito di non aver intrattenuto rapporti di natura corruttiva né con Penati né con altri”, ma da parte degli imputati non si è verificata alcuna “condotta contraria ai doveri di ufficio”.

Anche “la ricostruzione operata dal giudice di primo grado” riguardo alla vicenda del consorzio Sitam e le sue conclusioni in ordine alla piena legittimità dell’iter procedurale attivato dall’amministrazione provinciale” sono state sposate dai giudici d’Appello. Lo stesso vale per l’acquisto da parte di palazzo Isimbardi dell’immobile di via Varanini.

Dunque la Corte d’Appello condivide quanto stabilito dal tribunale di Monza che ha dato per “accertata la sussistenza di un sistema ambientale (cosiddetto Sistema Sesto) che prevedeva (…) un finanziamento dei partiti di governo degli enti locali, al fine di poter avvicinare questi ultimi con lo scopo di garantirsi accessi a commesse pubbliche, a vario titolo”. Ma, ha sottolineato il giudice estensore Guido Brambilla, “ciò che non è stato provato in modo inequivoco in questo procedimento, è solo, quindi, l’ammontare di ingenti quantitativi di denaro” che Di Caterina avrebbe versato.

“Nelle motivazioni della sentenza d’appello – ha commentato Filippo Penati – c’è la conferma di quanto mi aspettavo fin dall’inizio e che ho sempre sostenuto: non ho mai ricevuto soldi in cambio di favori, e gli atti che ho compiuto come amministratore sono stati tutti finalizzati all’interesse pubblico. Esprimo grande soddisfazione perché le motivazioni della sentenza d’appello confermano in modo

chiaro e inequivocabile – prosegue Penati – la mia estraneità al ‘sistema Sesto’ e confermano le motivazioni della sentenza di primo grado. Tutte le ricerche sui conti correnti miei e dei miei familiari, con rogatorie anche all’estero, hanno dimostrato che non è stato versato alcun centesimo in modo illecito sui miei conti che non fosse provento della mia attività lavorativa”.

@sanderic