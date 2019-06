Si aggrava la posizione del colonnello Ettore Orfanello, l’ufficiale della Guardia di Finanza coinvolto nel processo sul cosiddetto ‘sistema Montante’, che all’alba di oggi ha lasciato gli arresti domiciliari, dove si trovava da un anno, per essere trasferito in carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta che ha accolto la richiesta del pm Maurizio Bonaccorso. Gli inquirenti hanno scoperto che l’ufficiale avrebbe utilizzato il telefono cellulare della badante dell’anziana suocera per parlare con un suo ex collaboratore ed altri amici. Sono così scattate le manette ai polsi di Orfanello. L’ordinanza è stata eseguita dalla dirigente della Squadra mobile di Caltanissetta Marzia Giustolisi. Nel contempo è stata fatta anche una perquisizione nella sua abitazione. Orfanello è sotto processo per associazione a delinquere e corruzione nel troncone ordinario del processo a carico dell’ex presidente degli industriali siciliano Antonello Montante. Quest’ultimo, ex paladino dell’antimafia, lo scorso maggio è stato condannato a 14 anni di carcere.

