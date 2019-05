Disagi e rallentamenti sui voli Alitalia in partenza dallo scalo romano Leonardo da Vinci di Fiumicino: in blocco il sistema informatico, passeggeri registrati con carta e penna. E la compagnia di bandiera attiva il numero verde per l’emergenza.

Il guasto tecnico si è registrato questa notte poco dopo l’una e i tecnici sono a lavoro per ripristinare il sistema. Intanto sono stati rafforzati i servizi ai check in, dove si sta procedendo con le registrazioni a mano9 dei passeggeri. Problemi anche con i piani di volo che generalmente sono in formato elettronico, mentre oggi vengono forniti cartacei.

Al momento i ritardi accumulati per le partenze che erano previste tra ieri sera e questa mattina sono di quasi due ore. Alitalia conferma che “non ci saranno voli cancellati. Per il momento l’unico che è stato cancellato era diretto a Genova e lo abbiamo sospeso per mal tempo non per il problema elettronico”.

Mentre sul guasto spiega che “Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Siamo al lavoro per ridurre il più possibile i disagi provocati e ritornare al più presto alla normalità. È stato attivato il numero verde gratuito 800650055, mentre chi chiama dall’estero può comporre il numero 0039 06 65649.. Ci scusiamo con tutti i passeggeri”.

Ma i disservizi non riguardano solo scalo di Fiumicino: lo stesso sistema informatico viene infatti utilizzato in tutti gli aeroporti in cui lavora la compagnia di bandiera