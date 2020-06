Un avviso in tempo reale quando i valori del glucosio sono troppo bassi (ipoglicemia) o troppo alti (iperglicemia) senza la necessità di pungere il dito ogni volta. Arriva in Italia ‘FreeStyle Libre 2‘, la nuova generazione del sistema FreeStyle Libre di Abbott che consente letture accurate ogni singolo minuto. “Gli allarmi del glucosio opzionali possono essere una caratteristica importante nella gestione del diabete per alcuni gruppi specifici di persone, come ad esempio i bambini o le persone ad alto rischio di ipo o iperglicemia – sottolinea Massimiliano Bindi, regional director of Southeast Europe and Italy, Diabetes Care, Abbott – Con FreeStyle Libre 2 le persone con diabete hanno più possibilità di scegliere come gestire la propria condizione attraverso gli allarmi”.

Fonte