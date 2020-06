La storia tra Sirius e Gemma Galgani sta appassionando tutti i telespettatori di Uomini e Donne, anche se sono in pochi a credere davvero a questo flirt. Dopo Giorgio Manetti adesso un altro ex della dama di Torino ha criticato questa relazione particolare. Juan Luis Ciano ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha dichiarato che secondo lui Gemma recita, perché fuori dalla trasmissione è diversa ed ha anche aggiunto che Nicola Vivarelli secondo lui sta corteggiando la Galgani solo per visibilità (ma va?!).

“Che cosa ignobile. Come si può pensare di potere avere una relazione con un ragazzo di 25 anni? Gemma va verso i 71 anni, Nicola potrebbe essere suo nipote. Stiamo scherzando? Io ho 58 anni, anche a me capita di essere corteggiato, ma di fronte alla corte di ragazze di 30 anni avrei dei problemi. Mi sentirei fuori luogo.

Una persona di 25 anni ha altre esigenze, deve fare altre esperienze. perché Gemma accetta la corte di un ragazzino? Perché quello è uno show. Fuori dalla trasmissione, Gemma è molto diversa da com’è in tv. Lei deve mantenere un copione che è sempre lo stesso: arriva un uomo, lei si innamora, diventa gelosa, pretende un bacio. Che le capiti un uomo di 58 anni o uno di 26, non fa differenza. È in trasmissione per fare show. Se poi arriva una relazione, tanto di guadagnato. Ho capito che Gemma era falsa dopo avere ascoltato quanto ha raccontato su di me. Cose non vere e che mi hanno sporcato l’immagine.

Se le piace questo Sirius? Che le piaccia ci sta, perché è un ragazzo giovane. Ma Gemma deve portare avanti una parte, è il suo show. Se Nicola dovesse andare via, ci resterà male ma le passerà quando arriverà il prossimo. È la storia di sempre che si ripete. A lui invece non penso proprio che piaccia Gemma. Sono convinto che questo ragazzo sia andato in trasmissione solo per visibilità”.