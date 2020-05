Nicola Vivarelli non ha fatto in tempo a mettere piede nella corte di Queen Mary, che è stato travolto da 5/6 polemiche diverse. La sua ex lo accusa di essere in tv per le telecamere, Jack Vanore risponde alle sue offese e adesso anche alcuni militari se la prendono con Sirius. La pagina Militare Semplice ha accusato Nicola di strumentalizzare la sua divisa ed ha specificato che il ragazzo non è uno di loro, non è un militare, ma che fa parte della marina mercantile (in effetti però Vivarelli in tv non ha mai detto di far parte della marina militare).

“Lui non è uno di noi.

Dobbiamo scrivere la nostra opinione, almeno questa volta. Solitamente ci tratteniamo dal palesare le nostre opinioni e pensieri, ma questa volta non lo faremo.

Durante la nuova versione del programma “uomini e donne” si presenta un certo “Sirius”, 26 anni, con la volontà di corteggiare una donna di 70, e si qualifica quale “ufficiale della Marina”.

Nel corso della trasmissione si fanno ipotesi sulla sua identità e viene nominata in un primo momento l’accademia navale di Livorno. Successivamente viene mandato in onda un video dove lo si vede intento ad indossare l’uniforme, allacciandosi i pantaloni a petto nud0, mettersi la cintura della marina e indossare (inquadratura di spalle) la camicia dove si vede il grado da Gaurdiamarina. Il cittadino, chi non è “addetto ai lavori”, non si accorge poi che il soggetto in questione é un ufficiale della marina mercantile che lavora su una nave da crociera, il cittadino non può saperlo. Il cittadino immagina che sia un militare, a cui lui, con le sue tasse paga lo stipendio. Come può un cittadino sentirsi protetto, fiero, fiducioso delle sue forze armate se uno di questi va in un salotto televisivo a corteggiare una signora di 70anni e successivamente a litigare con i presenti? Ecco la risposta: “ma a chi sto pagando con le mie tasse lo stipendio?”. Come si può permettere che questo ragazzo strumentalizzi la divisa in quel modo, la renda oggetto di scherno e di offese, la metta in ridicolo a tal punto?.

Non sei uno di noi, ma ti piacerebbe e si vede. Ci dispiace tanto che abbiano visto in te i colleghi della Marina Militare, ci addolora sapere che molte persone a casa hanno perso fiducia vedendo un tale scempio. Ma ripeto: non sei uno di noi. Non sei della nostra grande famiglia. Dovevi specificarlo, in un primo momento (ma anche dopo) non avresti dovuto permettere che andassero in onda dei video in uniforme, appositamente costruiti dove non si poteva nemmeno vedere se indossavi le stellette: si distingueva benissimo però il grado, identico a quello militare”.

Il gioco valeva la candela? Oppure Sirius in questo momento starà pensando ‘ma chi ca**o me l’ha fatto fare?’?

La marina militare prende le distanze da Sirius dicendo che non è uno di loro e che trovano vergognoso che uno usi il lavoro di “militare” per andare in un salotto televisivo a corteggiare una donna di 70 anni. ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #uominiedonne — Empty space (@ladisansa) May 6, 2020

MA IO MI CHIEDO COME SI PERMETTE SIRIUS A METTERE LA DIVISA DELLA MARINA MILITARE PER CORTEGGIARE GEMMA#uominiedonne pic.twitter.com/uMTEVtoi1y — SC (@ilbassottoSC) May 5, 2020