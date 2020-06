Fabrizi Cilli è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne e il suo addio alla trasmissione è stato uno dei più iconici. L’uomo un mese fa ha attaccato la redazione dello show mariano.

“Vorrei sapere cosa ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi. – ha scritto Fabrizio su gruppo Blog Uomini e Donne – Manderanno anche al nuovo cavaliere di Gemma bambini sul treno per registrare le conversazioni? Ha proprio ragione Giorgio Manetti. Mi avevano chiamato per corteggiare Giovanna, poi il nulla.

Mi avevano cacciato perché fingevo…ero troppo giovane allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso le regole nn valgono per tutti mi sembra. […] Lo so che registrano anche in questi giorni. Loro devono andare avanti e Maria mi ha deluso”.