Siracusa, trovato il cadavere di una ragazza di venti anni in un pozzo

Il cadavere di una ragazza di venti anni è stato ritrovato nelle campagne di Canicattini Bagni, paese della zona montana di Siracusa. Si tratta di Laura Petralito. La giovane mamma lascia due figli: una bambina, nata da una precedente relazione e un bimbo di due anni avuto dall’attuale fidanzato. Della ragazza si sono perse le tracce stanotte.

E’ stato il papà a lanciare l’allarme quando non l’ha vista rientrare a casa e non riusciva a mettersi in contatto con lei poiché il suo cellulare era sempre spento, come ha raccontato ai carabinieri stamattina in caserma. Le operazioni, guidate dai carabinieri, sono in corso. Il corpo della ragazza è stato ritrovato all’interno di un pozzo in contrada Stallaini, zona di campagna alle porte di Canicattini Bagni, e l’unico indagato sarebbe il compagno della ragazza. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche alcuni parenti della giovane.

Figlia unica, Petralito, ha alle spalle una storia delicata poiché la madre ha abbandonato la famiglia quando lei era piccola, per questa ragione è sempre stata seguita dai servizi sociali come conferma uno dei suoi educatori, la sindaca Marilena Miceli. “Per molti anni – dice la sindaca – sono

stata assessora ai Servizi sociali del Comune e ho seguito Laura da vicino. Per me lei è parte della nostra grande famiglia, è una ragazzina dolcissima che nonostante le vicissitudini familiari ha sempre mostrato forza e sorriso. Siamo riusciti a crescerla con amore e ha imparato anche a fare la mamma, sotto le nostre cure e della famiglia del giovane papà”. Disperate le famiglie che in questo momento sono ascoltate dagli inquirenti nella caserma di Canicattini Bagni.