A Siracusa nasce il “Bosco delle Troiane” grazie alla piantumazione di mille alberi di leccio iniziata questo weekend. E’ il traguardo del percorso avviato la scorsa estate con il progetto scenico firmato dall’architetto Stefano Boeri e dal suo studio per lo spettacolo Le Troiane di Euripide al Teatro Greco di Siracusa. La scenografia ideata per l’opera diretta da Muriel Mayette-Holtz e promossa da Fondazione INDA, si è tradotta nella realizzazione di un Bosco Morto realizzato con gli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia nelle foreste della Carnia nell’ottobre del 2018, dando così a quegli alberi schiantati dal maltempo la possibilità di stare per un’ultima volta “in piedi” davanti al pubblico del Teatro Greco.

