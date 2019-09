Sinead O’Connor, un’esibizione dal vivo cinque anni dopo: la cantante irlandese ha cantato a The Late Late Show.

Cinque anni dopo, riecco Sinead O’Connor. La cantante irlandese più famosa degli anni Novanta è tornata a esibirsi dal vivo nella trasmissione The Late Late Show, riproponendo il brano scritto da Prince che l’ha resa famosa in tutto il mondo: Nothing Compares 2 U.

Un ritorno importante, che ha spento le voci sui suoi problemi di salute. Oggi Sinéad (o Shuhada Sadaqat, come si fa chiamare) è ancora in forma e può far parlare di sé per la musica, più che per le sue intemperanze e le questioni personali.

Sinead O’Connor al Late Late Show

Ricoperta da un tradizionale hijab, la cantante si è mostrata senza alcun imbarazzo e ha cantato il suo più grande successo e Rainy Night in Soho dei Pogues.

Vocalmente il suo ritorno non è stato perfetto, ma le emozioni sono state grandi per tutti i suoi fan e anche per chi non l’ha mai amata. “Pensavo che nessuno fosse più interessato a me“, ha dichiarato la O’Connor, “pensavo veramente che a nessuno interessasse comprare i biglietti di un mio concerto, che non avrei più suonato e nessuno mi avrebbe più ingaggiata“.

E invece non è così, visto che da ottobre la cantante sarà in tour in Irlanda, prima di volare negli Stati Uniti per registrare, forse, un nuovo album.

Di seguito il video di Sinead:

Sinead O’Connor e l’Islam

La cantante ha anche avuto modo di parlare della sua scelta di covertirsi all’Islam. Ha spiegato di essere cresciuta in un’Irlanda molto differente da quella odierna, religiosamente molto oppressiva, privata della gioia di Dio. Ma in età adulta ha avuto un’illuminazione: “Ho realizzato che sono stata musulmana tutta la vita senza saperlo“.

La notizia della conversione era arrivata nell’ottobre del 2018, quando aveva scritto sui social di essere orgogliosa di aver abbracciato l’Islam, “conclusione naturale di ogni viaggio teologico intelligente“.

Fonte foto: facebook.com/Sinéad-OConnor/

Fonte foto: facebook.com/Sinéad-OConnor/