In Italia si parla al momento di “una settantina di casi” di bambini che hanno mostrato sintomi simili a quelli della malattia di Kawasaki in associazione a Covid-19. Di questi “circa 20 sono i casi osservati a Bergamo e una cinquantina quelli finora segnalati nel resto d’Italia”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Angelo Mazza, della Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico, che con il reumatologo pediatra Lucio Verdoni e colleghi è fra gli specialisti che per primi hanno evidenziato il fenomeno. Proprio oggi in Francia è morto un bambino di 9 anni che presentava questi sintomi, con grave miocardite, ed era risultato positivo ai test sierologici per Sars-CoV-2.

