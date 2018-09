ANCHE le lacrime hanno un lato positivo e non solo perché si può piangere di gioia. La loro funzione va ben al di là e riguarda la salute dell’occhio: chi ha poche lacrime, infatti, può soffrire di un disturbo noto come sindrome dell’occhio secco. Il problema riguarda oltre 350 milioni di persone nel mondo e il 25% della popolazione generale in Italia con una prevalenza nelle donne di due terzi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la Sindrome dell’Occhio Secco uno dei disturbi tra i più ignorati e sottovalutati della società moderna con un impatto sulla vita sociale e professionale molto forte. Dopo l’estate e al rientro negli ambienti chiusi di uffici e scuole i sintomi possono peggiorare soprattutto tra chi sceglie di praticare come sport il nuoto o la pallanuoto. Ecco come gestire al meglio questo disturbo ed evitare che peggiori.

• UNA QUESTIONE DI FILM LACRIMALE

Una buona lubrificazione dell’occhio è importante per la visione e anche per evitare quella fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi. “L’occhio è circondato da una sottile pellicola, chiamata film lacrimale, che è ricco di numerose sostanze nutritive e protettive in equilibrio tra loro – spiega Aldo Caporossi, Direttore della Clinica Oculistica Policlinico A. Gemelli di Roma – Possiamo immaginare il film lacrimale come una sorta di sandwich: esternamente c’è uno strato lipidico che impedisce alla componente acquosa di evaporare, internamente a contatto con le strutture oculari c’è uno strato di mucine che tiene la parte acquosa attaccata alle cellule, e la parte acquosa che è la più ampia, è localizzata in mezzo alle due precedenti”. Grazie all’apertura e chiusura delle palpebre, il film lacrimale viene distribuito in modo uniforme così da assolvere a vari compiti come proteggere la cornea dalle infezioni e aiutare la sua ossigenazione e la corretta idratazione. Ma quando il film lacrimale perde le sue caratteristiche, si determina una disfunzione del sistema di lubrificazione dell’occhio.

• PERCHE’ DOPO L’ESTATE I SINTOMI PEGGIORANO

mancanza di ammiccamento tipica quando si trascorrono molte ore al computer – fa notare Caporossi – può portare ad una mancanza di ridistribuzione del film lacrimale. Le condizioni sono poi peggiorate dal fatto che l'aria condizionata secca ulteriormente l'occhio". Soprattutto se si è stati in vacanza al mare o in montagna, i sintomi della sindrome da occhio secco potrebbero essere aumentati perché caldo, sole e vento provocano disidratazione anche a livellooculare. Ma non va meglio neppure al ritorno in città perché – specie se si lavora in ufficio e al computer – l'occhio subisce gli effetti dell'aria condizionata e delle lunghe ore davanti ad un terminale: "Lamancanza di ammiccamento tipica quando si trascorrono molte ore al computer – fa notare Caporossi – può portare ad una mancanza di ridistribuzione del film lacrimale. Le condizioni sono poi peggiorate dal fatto che l'aria condizionata secca ulteriormente l'occhio". LA RUBRICA – Scrivi al medico nella rubrica i 100 esperti di Salute

Ma quali sono esattamente i sintomi della sindrome da occhio secco? Bruciore, arrossamento, sensazione di corpo estraneo sono solo alcuni dei fastidi che presentano gli occhi affetti da questo disturbo che – nei casi più gravi – può provocare anche dolore e problemi di visione. “Il paziente riporta la sensazione di corpo estraneo, di fatica (palpebre pesanti) e di secchezza che sono associati a bruciore, a volte a prurito e diminuzione della vista”, spiega Caporossi. “Se la patologia peggiora, il sintomo più severo è il dolore, che è dovuto alla presenza di una infiammazione della cornea”.

• LACRIME ARTIFICIALI, ACQUA E IGIENE DEGLI OCCHI

Prima che il disturbo diventi più grave, è bene adottare qualche regola di prevenzione che possa aiutare a dare un po’ di sollievo. Per prima cosa, è fondamentale curare l’igiene oculare: palpebre e ciglia devono essere mantenute sempre perfettamente pulite e quindi le donne devono struccarsi bene. “Poi è indispensabile migliorare la lubrificazione dell’occhio sia bevendo tanta acqua sia mettendo delle lacrime artificiali ma avendo cura di scegliere quelle monodose per evitare conservanti che potrebbero provocare irritazione e infiammazione peggiorando la situazione” suggerisce l’esperto.

• UN DISTURBO MOLTO FEMMINILE

Oltre al caldo, all’aria condizionata e all’uso prolungato di computer e altri dispositivi elettronici, ci sono altri fattori di rischio, a partire dall’età. “Nell’adulto sopra i 60 anni – spiega l’esperto – è molto comune lo sviluppo di un deficit dello strato lacrimale acquoso dovuto proprio all’età ma nelle donne questo disturbo si manifesta con più frequenza perché gli estrogeni fanno diminuire la parte lipidica inducendo una maggior evaporazione del film lacrimale” spiega l’oculista. La situazione per le donne peggiora poi in menopausa tanto che la secchezza oculare arriva ad interessare il 50% delle over 45 e fino al 90% delle donne in menopausa perché le variazioni di livelli ormonali tipiche di questa fase della vita delle donne possono ridurre il film lacrimale.

• L’OCCHIO SECCO E IL NUOTO

A peggiorare i sintomi dell’occhio secco possono essere alcuni sport come il nuoto, specie nei casi in cui si pratica un’attività sportiva agonistica come la pallanuoto perché si è a contatto con acqua clorurata per periodi prolungati e senza la protezione degli occhialini. “Nuotare in piscina spesso causa rossore, prurito e irritazione agli occhi – spiega il professor Caporossi. Tra i fattori più importanti che causano irritazioni agli occhi nei nuotatori ci sono le cloramine, cioè la combinazione tra cloro e ammoniaca”.

• LO STUDIO SUI GIOCATORI DI PALLANUOTO

Per questo sta per partire uno studio clinico pilota che sarà condotto su 20 giocatori di pallanuoto dell’AS Roma. Una sorta di stress-test per esaminare il danno causato dal trauma chimico e meccanico a cui sono sottoposti gli occhi dei pallanuotisti anche se in partenza non soffrono di occhio secco. Ai giocatori sarà somministrato un collirio a base di acido ialuronico cross-linkato, coenzima Q10 e vitamina E. “Già precedenti studi in soggetti affetti da sindrome dell’occhio secco hanno evidenziato come l’acido ialuronico determini una riduzione dell’attivazione infiammatoria della superficie oculare e favorisca la ritenzione di una grande quantità di acqua” spiega l’esperto. “Il coenzima Q10, invece, svolge un ruolo chiave nei processi ossidativi, agendo come antiossidante lipidico extra cellulare. In aggiunta, l’acido ialuronico cross-linkato aumenta la stabilità, l’adesività e la permanenza sulla superficie oculare del coenzima Q10, consentendo un effetto di più lunga durata”. Lo studio durerà nove settimane e valuterà l’effetto della istillazione oculare quotidiana topica di queste lacrime artificiali in occhi a contatto con l’acqua della piscina per tempi prolungati.