”Salo è meno fascista di mille altri paesi e non lo è anche adesso. Da vent’anni faccio il sindaco e mi ispiro a principi democratici e liberali. Revocare la cittadinanza onoraria sarebbe solo una damnatio memoriae, un atto sbagliato perché di quei soggetti non si saprebbe più niente mentre noi vogliamo che ci si ricordi degli errori del fascismo. Non vogliamo nessun atto simbolico, noi dimostriamo negli atti che non siamo fascisti. Chi vuole eliminare la storia è un fascista, anzi un talebano”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Salò, Gianpiero Cipani dopo che il consiglio comunale (14 voti a 3) ha detto no alla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Fonte