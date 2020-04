“Ho sempre sostenuto che la decisione sulla zona rossa avrebbe dovuto essere basata sulle indicazioni tecniche e non politiche ed in questo senso mi aspettavo che Regione e governo decidessero in modo solidale quali fossero le decisioni giuste da prendere in base a criteri tecnici: il problema era sanitario e non politico”. Così il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, commenta all’Adnkronos la mancata istituzione – tra il 3 e il 9 marzo scorso – di una zona rossa nella provincia di Bergamo, tra Alzano e Nembro, quando i numeri del contagio (partito dall’ospedale di Alzano da quanto ricostruito finora) erano già maggiori rispetto ad altre zone della Lombardia.

Fonte