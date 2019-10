“La prima telefonata mi è arrivata in piena notte: ‘Sindaco, venga in banchina al molo Favaloro. C’è stato un naufragio, ci sono dei morti…’. Pensavo, speravo di non dover più assistere a scene di questo tipo ma invece è successo di nuovo. Un’altra strage insensata, dolorosa e assurda. Voglio dirlo chiaro e tondo alla classe politica, ed a tutti quelli che alimentano propaganda: nessuno si permetta di speculare su questi morti, non si può fare campagna elettorale sulla pelle della gente”. E’ lo sfogo di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, dopo la nuova strage in mare.

