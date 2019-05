“Contro di me c’è stato un attacco mediatico, mi sono alzato e ho lasciato la trasmissione quando Giletti, dopo l’ennesima volta, voleva mistificare la verità. Su quell’atto c’era scritto 12 ettari e lui diceva 90 ettari. Bisogna leggere e studiare le carte e poi bisogna conoscere la realtà dei fatti, lui l’ha mistificata e ho detto basta”. A parlare con l’Adnkronos è Salvatore Giardina, il sindaco di Mezzojuso, protagonista ieri sera della trasmissione ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti su La 7, andata in onda in diretta dal paese in provincia di Palermo, il paese delle sorelle Napoli che da anni denunciano minacce e intimidazioni di stampo mafioso.

