“Nei giorni scorsi c’è stato il caso di un cameraman positivo al coronavirus in una società che fornisce le troupe televisive alla Rai. La società lo ha immediatamente comunicato alla stessa Rai la quale, però, non ha chiamato l’albo dei fornitori e cioè i service che forniscono in appalto il servizio alle società televisive in modo da allertarle a tutela di tutti i cameraman che, pur lavorando in appalto per diverse società televisive, si trovano poi a condividere gli stessi spazi e assembramenti nei momenti di interviste e conferenze stampa. Non so se la legge obbligasse la Rai a farlo, ma il senso morale sì. E’ accaduta una cosa grave”. Lo dice all’Adnkronos il segretario dell’Asa, Autonomo Sindacato Audiovisivo, Nicola De Toma.

