Anche Simone Cristicchi si è lamentato della giuria di qualità di Sanremo 2019: ecco le sue dichiarazioni.

Continuano le polemiche sul Festival di Sanremo 2019. Dopo Ultimo e Loredana Bertè, è stato Simone Cristicchi a lamentarsi della giuria di qualità del Festival che, a suo dire, lo avrebbe declassato oltre ogni merito.

L’affondo del cantautore romano è incisivo e doloroso, destinato a far discutere. Come per Ultimo, anche per Simone il meccanismo di votazione deve essere rivisto. Ecco le sue dichiarazioni al riguardo.

Sanremo 2019, Simone Cristicchi contro la giuria

“A Sanremo ero primo, ma poi la giuria mi ha sbattuto al 12° posto. C’è stata la volontà di ribaltare il giudizio popolare, l’ho detto anche al presidente della Rai. Il meccanismo va rivisto. Non che io sia deluso: i premi per interpretazione e orchestrazione sono bellissimi, però qualche pensiero uno lo fa“. Queste le parole di un Simone Cristicchi piuttosto frustrato in un’intervista a La Verità.

A quanto pare il cantautore di Abbi cura di me non ha preso benissimo il suo declassamento da parte della giuria d’onore. Eppure, qualcosa non torna nella sua accusa…

Sanremo 2019, i dati ufficiali smentiscono Simone Cristicchi

In effetti andando ad analizzare nel dettaglio le classifiche del televoto di ogni singola serata, secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito di Sanremo, Simone Cristicchi non appare mai al primo posto. E nemmeno sul podio.

Dopo la prima serata il televoto lo ha piazzato al sesto posto. Dopo la seconda esibizione, al quarto posto (primo nel voto demoscopico). Quarto dopo la serata dei duetti. Infine quinto al termine della prima fase di voti della finale.

Insomma, la critica al meccanismo può rimanere valida, ma l’analisi delle serate da parte di Cristicchi non è stata così approfondita.

