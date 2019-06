Stephan Weiler sembrerebbe essere l’uomo più “rubato” d’Italia, dato che le sue foto sarebbero state sottratte per creare i profili falsi di Simone Coppi (che tutti abbiamo conosciuto in qualità di marito fantasma di Eliana Michelazzo) e di Andrea Ginevra, un uomo misterioso portato alla luce da una signora su Instagram che si chiama Marzia Mastropietro.

La donna, dopo aver visto “Simone Coppi” in tv a Live Non è la d’Urso di Barbara d’Urso, ha riconosciuto nel volto di Stephan Weiler il “suo” Andrea Ginevra e presa dallo sconforto ha scritto pubblicamente ad Eliana Michelazzo.

Il commento è stato notato dalla stessa Eliana che ha risposto allarmata.

Questo scambio di messaggi però non torna. Perché Eliana Michelazzo stava cercando questa Marzia Mastropietro? Ma soprattutto come ha fatto la signora ad innamorarsi virtualmente 20 anni fa di Stephan Weiler (che lei credeva si chiamasse Andrea Ginevra), se 20 anni fa – nel 1999 – neanche esistevano i social network?

Ma soprattutto: Stephan è nato nel 1984 e nel 1999 aveva solo 15 anni. Si era innamorata di un ragazzino?



Stephan Weiler (che ha interpretato inconsapevolmente per 10 anni il ruolo di Simone Coppi) ha rilasciato un’intervista a Schweizer Illustrierte dove ha ammesso di aver denunciato Eliana Michelazzo per il furto di foto.

“All’inizio pensavo fosse un brutto scherzo, ho improvvisamente ricevuto chiamate e messaggi da un numero sconosciuto italiano. Era un giornalista che mi ha spiegato cosa era successo in Italia e mi ha inviato alcuni link di stampa italiana che parlavano del caso. E’ stato allora che ho improvvisamente realizzato la gravità. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno rubasse le mie foto per tali scopi. Ho intrapreso un’azione legale contro Eliana Michelazzo perché dire di avere una relazione con me è una bugia. Al momento non so chi è la vittima e chi l’autore di questo, io so solo di essere innocente”.