Non ho mai fatto mistero del mio amore per Simona Ventura e Barbara d’Urso e oggi è arrivata una notizia lanciata da Dagospia che lascia ben sperare i fan di Super Simo.

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, Simona avrebbe lasciato Lele Mora, per affidarsi a Marco Durante di LaPresse, la stessa agenzia che segue Santa Barbara da Cologno Monzese.

Pare anche che la Ventura oltre a partecipare ad Amici come giudice, condurrà l’edizione Vip di Temptation Island. Insomma, un ritorno col botto molto sdi beh leiba.

“Poche settimane fa la Mona Nazionale aveva mollato Lele Mora, dopo che tra i due c’era stato un ritorno di fiamma dopo gli anni d’oro. Negli ultimi giorni ha deciso di dire addio anche alla Goigest di Dalia Gaberscik che si occupava del suo ufficio stampa. Stando alle nostre informazioni la Ventura ha deciso di affidarsi a Marco Durante, capo di Lapresse, che gestirà l’artista come manager e ufficio stampa.

La stessa agenzia cura anche gli interessi di Barbara D’Urso, più volte negli ultimi mesi si era parlato di un rapporto difficile tra le due signore del piccolo schermo. Rilancio mediatico per la Ventura in arrivo?”

Felicissimo per Simona, ma nonostante lei abbia deciso di chiudere col passato, il mio sogno rimane uno…