Torna martedì prossimo, 23 aprile, su Rai2 e Radio2 alle 21.20 ‘The Voice of Italy’, il talent show canoro arrivato alla sesta edizione. A condurre le otto puntate del programma c’è Simona Ventura, mentre le poltrone girevoli ospitano quattro nuovi coach: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno. “È bello essere tornati in Rai -ha detto la Ventura in conferenza stampa a Milano- il senso di appartenenza mi ha fatto tornare qui. Ho trovato una rete con tante nuove idee e voglio contribuire con il mio entusiasmo. Sono emozionata per essere la conduttrice, cosa che non avevo mai fatto in un talent”. L’obiettivo è che il talent “sia l’inizio per gli artisti e non l’arrivo. Questo elemento è mancato negli scorsi anni, ma stavolta ce la metteremo tutta”.

