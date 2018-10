Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini domani saranno ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin per parlare di Temptation Island Vip, grande successo di questa stagione televisiva.

I tre hanno parlato della loro esperienza nel reality e di quello schiaffone che Nicoletta ha dato a Stefano appena usciti dalla trasmissione:

“E’ stata un’esperienza forte e ho sofferto molto. Sono abituata a stare sempre con Stefano e lì sono stata per dieci giorni senza vederlo. Non mangiavo più perché mi mancava, ho perso sei chili. Nel momento del falò non sono riuscita a dirgli tutto ciò che pensavo. Però quando siamo andati via gli ho dato uno schiaffo!”.