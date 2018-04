In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Simona Ventura ha parlato della sua esperienza da naufraga e della riconoscenza dei vip che ha lanciato in questi anni (e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe).

“L’Isola dei Famosi è un programma che ho amato moltissimo, era giusto che provassi a vedere cosa c’era dietro, dall’altra parte. Che mi mettessi in gioco, che vedessi davvero cosa significa l’Isola a 360 gradi: ora lo so! (Simona ha partecipato come naufraga nel 2015 ndr) Ho spesso, intuitivamente, dato delle chance e salvato alcuni di quelli che reputavo amici, dalla disperazione professionale. Molti sono stati riconoscenti, come Belen Rodriguez. Altri dei veri e propri infami. C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare. Non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui. Pronta a ripartire a testa bassa”.