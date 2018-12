Simona Ventura, contesa da Rai Due e Italia Uno per la conduzione di The Voice Of Italy e La Pupa e Il Secchione, ha deciso di fare ritorno da Mamma Rai per diventare la prima presentatrice donna al timone del talent musicale, rifiutando così il reality trash sulle pupe ed i quattrocchi. Una scelta costretta dovuta al fatto che entrambi i programmi andranno in onda nello stesso periodo dell’anno (nella primavera del 2019) su due reti concorrenti.

Questa sua decisione, però, secondo il blogger televisivo Davide Maggio, potrebbe causarle la perdita della conduzione della seconda edizione di Temptation Island Vip, che tornerà la prossima estate con otto prime serate.

“Come hanno preso a Mediaset il ritorno della Ventura in Rai? Non credo abbiano troppo a cuore le sorti della Ventura” – ha scritto Davide Maggio su Instagram – “Di sicuro, se fa The Voice, sarà molto difficile che faccia Temptation”.

Pensiero ribadito anche poco dopo in risposta ad un’altra domanda.

“Alla fine cosa farà Simona Ventura in TV? The Voice. Difficilmente rifarà Temptation”.

Per quanto a Temptation Island il conduttore sia abbastanza defilato, è giusto sottolineare come il ruolo di Super Simo sia stato fondamentale per il successo della versione celebrity del programma. Quindi sarebbe davvero un peccato non rivederla in quello show anche nel 2019.