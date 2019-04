Manca esattamente una settimana al ritorno della sesta edizione di The Voice Of Italy e Simona Ventura se ieri sera è stata ospite a Made In Sud e sabato prossimo lo sarà a Ballando con le Stelle, questa mattina è stata prima a Storie Italiane di Eleonora Daniele e poi a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Una vera e propria maratona promozionale che l’ha vista partecipare anche a La Vita in Diretta ed a Che Tempo Che Fa.

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Super Simo ha parlato del suo ritorno in Rai e dei suoi progetti futuri dopo The Voice Of Italy (che andrà in onda per otto puntate).

“Dopo The Voice continuerò a sperimentare. Non è mica facile, ma io scelgo sempre la via più difficile. Sto scrivendo uno show sugli anni ’80 e ’90 e non è un’operazione nostalgia. Pechino Express? Guardi, la cosa è nell’aria ed è nei piani, ma non ci ho ancora messo la testa”.

L’intenzione di portare Simona Ventura al timone di Pechino Express l’ha confermata Carlo Freccero a Repubblica, specificando però che al momento resta solo un’idea:

“È un’ipotesi di lavoro, non c’è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all’ad Salini. C’è un’ipotesi di dare a Simona Ventura una serie di altri programmi, tra cui Pechino Express, ma devo dire che non ha ancora firmato nulla. Io sto lavorando giorno e notte. Devo consegnare a fine aprile il palinsesto fino a dicembre e naturalmente alla fine di settembre quello fino ad aprile 2020. Tra le ipotesi, c’è Simona Ventura perché sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset dove lavorano conduttori che hanno empatia con il pubblico. E Simona ha questa forza. Per di più, in Pechino Express, ci sono molti ragazzi e Simona sa fare anche la zia e, con le coppie scelte, saprebbe essere materna ma severa. Ecco perché c’è questa possibilità di lavoro che va un po’ oltre l’ipotesi”.

Simona Ventura fra Isola dei Famosi e Temptation Island Vip

Nel passato Mediaset di Super Simo anche due reality show svolti su un’isola: L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip.

“L’Isola dei Famosi mi ha ucciso non solo professionalmente, ma anche umanamente. Ho avuto due fortune: la mia tempra e Maria De Filippi che mi ha voluto a Selfie e Temptation Island. Non finirò mai di ringraziarla. Se sono contenta che a Temptation possa approdare Belen? Sì perché è una delle mie creature televisive”.

Ho un sogno: il ritorno de L’Isola dei Famosi su Rai Due con Simona Ventura alla conduzione.