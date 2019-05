Simona Ventura questa sera tornerà con la terza puntata di The Voice Of Italy con un’altra mandata di Blind Auditions (in tutto saranno cinque) e – intervistata a La Verità – ha parlato del suo ritorno in Rai, del gossip nei reality show ed anche di Barbara d’Urso.

“Se manderei i miei figli in un reality di Barbara d’Urso? Non credo vogliano andare, né da Barbara d’Urso, né da altri. Non vogliono fare tv come “figli di”. Barbara è una stakanovista, io non ho la sua energia. Da quello che capisco i miei figli cercano una strada fuori dalla tv. Avranno tempo, Caterina ha 13 anni e, a parte The Voice, guarda solo Youtube”.

E in merito al gossip nei reality show:

“Ho accettato di fare The Voice perché è fuori da questo meccanismo. No gossip e casi umani. Si parla di musica e i giovani si riavvicinano alla televisione. Il pubblico è molto più preparato di qualche anno fa. Non faccio un reality in diretta da una vita. Temptation Island Vip è stato registrato in 21 giorni ed è ancora il più visto della stagione di Mediaset. La Rai non ha reality e secondo me se n’è liberata troppo presto. Se li declini verso il basso non li recuperi più, se verso l’alto possono dire ancora qualcosa. Il record di trash de L’Isola dei Famosi la rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica? No, quel record è stato ampiamente battuto e fortuna che il pubblico può scegliere. Comunque, la mia Isola era anche altre cose, partiva dalla sopravvivenza, una situazione in cui ognuno tira fuori la sua vera natura. Il gossip era secondario”.

Super Simo poi è tornata a parlare di Pechino Express, restando però vaga:

“Glielo giuro, non lo so. Non riesco a pensare a più cose contemporaneamente. Voglio portare bene a casa questo lavoro. Per me è una scommessa all in. Quando mi ha chiamato Freccero ho pensato che volevo venire in Rai. Raramente, seguendo il mio istinto sbaglio. Ma a volte capita”.

Insomma, fin quando TVOI non sarà alle sue battute finali, la Ventura non si sbilancerà sul suo ritorno in Rai.