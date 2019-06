Ospite della trasmissione di Marco Marra, La Mia Passione, Simone Ventura è tornata a parlare del programma di cui è stata indiscussa protagonista sia come conduttrice che come concorrente, L’Isola dei Famosi.

Nonostante molti ancora oggi associno il nome di questo reality al suo volto, Super Simo ha confessato di non aver più visto lo show. La Mona nazionale ha poi rivelato che quando ha partecipato come naufraga avrebbero tentato di farle male ed ha aggiunto che ha riscontrato un odio viscerale nei suoi confronti.

“Devo dire che non l’ho mai più guardata. Un po’ mi commuovo perché mi ricordo quel momento. Non l’ho più guardato per tutte le cose che sono successe dopo e che ho saputo dopo. Sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti. Hanno tentato, in verità, di farmi del male, è stata, comunque, un’esperienza da ricordare. Ma non l’ho più vista L’Isola dei Famosi. Quello è stato un momento molto doloroso, e i momenti dolorosi non li ricordo”.

Visto che L’Isola dei Famosi è confermata per la primavera 2020 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi, qualcuno dovrebbe pensare di affidare nelle mani di Simona (una delle poche regine dei reality) uno show come…