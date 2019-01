Simona Ventura, archiviata la relazione con Gerò Carraro (il figlio del compagno di Mara Venier), starebbe uscendo con un noto giornalista televisivo: Giovanni Terzi. A riportare l’indiscrezione è stato qualche giorno fa Dagospia con una sua flash news:

DANDOLO FLASH! A MILANO NON SI PARLA D’ALTRO. SI MORMORA CHE IN QUESTI ULTIMI GIORNI DEL 2018 SIA NATA UNA NUOVA COPPIA: QUELLA FORMATA DA SIMONA VENTURA, APPENA SMOLLATA DA GERO CARRARO, E IL GIORNALISTA GIOVANNI TERZI. FUOCO DI PAGLIA O VERO AMORE? AH SAPERLO… – TUTTI I DETTAGLI NEL PROSSIMO NUMERO DI “OGGI”.

La scintilla fra Simona Ventura e Giovanni Terzi sarebbe scoccata qualche settimana fa, tanto che i due ad oggi avrebbero (il condizionale è d’obbligo) preferito non uscire allo scoperto. Sarà andata realmente così o si tratta di un rumor infondato? Nel dubbio, se di Super Simo conosciamo già vita morte e miracoli, di Terzi sappiamo poco. L’uomo, che in passato è stato accompagnato con l’attrice Dalila Di Lazzaro (dal 2006 al 2011), è tra le firme più note de Il Giornale ed è il direttore della testata online Il Giornale Off. Nel curriculum vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio del Comune di Milano all’epoca della giunta guidata da Letizia Moratti.

Simona Ventura, l’addio a Gerò Carraro

Simona e Gerò hanno annunciato la loro rottura con un video su Instagram lo scorso novembre.

“Le grandi storie d’amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto dovuto a un bel percorso, a tanti momenti che abbiamo condiviso, un rispetto dovuto a una storia bella come la nostra, vero Gerò?” dice Super Simo nel video “Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d’amore sapendo benissimo della stima e del rispetto e di tutto quello che ci terremo per sempre del mostro rapporto, assolutamente” risponde Gerò.

