Oggi pomeriggio Simona Ventura ha concluso il suo tour promozionale di The Voice Of Italy andando ospite da Bianca Guaccero a Detto Fatto e dopo aver ripercorso tutta la sua trentennale carriera, ha incontrato anche Giovanni Ciacci, volto storico della trasmissione.

Durante il loro incontro Super Simo ha svelato quanto le ha detto privatamente Giovanni in mattinata: “Stamattina, diciamolo, che mi hai chiamato e mi hai detto che stasera guarderai solo The Voice Of Italy e che il tuo cuore batte solo per me“.

Una chiamata privata che l’esperto di moda avrebbe fatto alla Ventura per il suo trionfale ritorno in Rai.

Questa sera, infatti, per i pochi che non lo sapessero, su Rai Due debutterà la sesta stagione di The Voice Of Italy con Simona Ventura, mentre su Canale 5 tornerà il Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso, che ha posticipato la terza puntata a causa della Pasquetta.

Come prenderà la d’Urso questa chiamata alla Ventura da parte di Ciacci, considerando che l’esperto di moda è spesso ospite sia a Pomeriggio 5 che a Live – Non è la d’Urso?

Questo sì che è un vero e proprio dramma C H O C.



Giovanni Ciacci e quella frecciatina a Simona Ventura nel 2017

Due anni fa, intervistato dal settimanale Mio, Giovanni Ciacci tirò una frecciatina a Super Simo. Un capitolo chiuso, dato che i due ora sembrerebbero essere grandi amici.